Dani Mateo y Cristina Gallego analizan la 'criptoestafa' promocionada por Milei: "No hace falta dinero ni escrúpulos"

'Show Me the Dani' y 'Cristibusiness'

Javier Milei se enfrenta a una denuncia por delitos de asociación ilícita, megaestafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público al promocionar una criptomoneda con el mismo acrónimo de su partido y con la que más de 40.000 personas han perdido una cifra cercana a los 4.000 millones de dólares.

El 'criptobro' oficial de El Intermedio, 'Show Me the Dani', 'defiende' la imagen de Milei en este asunto junto a 'Cristibusiness', que afirma que, lejos de ser una estafa, la criptomoneda "es el negocio del siglo, solo se necesita un poquito de educación financiera, pero no hace falta ni mucho dinero ni muchos escrúpulos".

Dani explica los pasos a seguir para triunfar en este 'negocio', desde "tener una granja de criptomonedas" y "tomarse un copazo", hasta "tener un amigo que te promocione": "Idealmente que sea alguien respetable y con fiabilidad, pero a las malas también te vale Milei", apunta.

Al tener a Milei promocionando las criptomonedas entre sus millones de seguidores, el precio de las criptomonedas se disparó "de cero a 4,7 dólares", con un valor de 4.500 millones, lo que según Cristina Gallego se conoce en economía como "calentar el activo o subidón". Cuando las acciones se multiplicaron, los "más visionarios, que casualmente fueron los que la crearon", empezaron a vender.

"¿Es eso una estafa? No, es la maximización del capital en una inversión de riesgo, también conocida como la ley TEU: Tonto el Último", señala Dani, mientras Cristina Gallego añade que las 40.000 personas que no vendieron a tiempo "perdieron todo su dinero y su dignidad grabando vídeos to cabreaos", como se puede ver sobre estas líneas.

"Haberos metido en páginas de información bursátil o en el grupo de whatsapp de los propietarios de LIBRA cuando dijeron 'a la de tres vendemos y arruinamos a los argentinos hasta que el Río de la Plata sea el río del papel de plata", les responde 'Show Me the Dani'.

Cristina, por su parte, apunta que ahora Milei "reniega" de los afectados, además de que, como apunta Dani, el presidente argentino "pasó la motosierra por los organismos que regulan las operaciones financieras y defienden al pequeño inversor": "La criptomoneda se llama LIBRA porque os libráis de multas, de juicios y de compañero de celda argentino", concluye.