"El Gobierno está a tope con la subida del Salario Mínimo y hasta el presidente ha querido celebrarlo", destaca Dani Mateo, que muestra en el plató de El Intermedio la visita de Pedro Sánchez al piso de una pareja de Parla que cobra el SMI. "Así vestido Sánchez parece el de la inmobiliaria que les está encalomando el piso", bromea el presentador, que reflexiona sobre Sánchez: "Con él resulta un curioso fenómeno, mientras en las cumbres internacionales se mueve como Pedro por su casa, cuando se relaciona con el pueblo llano se mueve como un pulpo en un garaje".

Dani Mateo analiza en el vídeo principal de esta noticia las imágenes que demuestran "la naturalidad con la que Sánchez se maneja en este situación, para nada forzada": "Atención porque las imágenes no herirán su sensibilidad, pero pueden provocarles una fuerte vergüenza ajena".

"Es que no puedo mirar, menudo planazo les propone el presidente, ¡tomarse un café que pagan ellos!", afirma el presentador, que bromea: "No sé quién está más cortado, el presidente, la pareja o el café". "No lo entiendo, según algunos medios el joven anónimo que sale en el vídeo resulta que es hermano de un dirigente del PSOE de esa localidad", explica Dani Mateo.