Hace unos años, Thais Villas se reunió en 'Petit comité' con dos niños para hablar de amor. ¿Qué opinan sobre el amor?, ¿saben lo que es? , ¿cómo se sabe que dos personas están enamoradas? "Yo lo noto porque siempre tienen posturas de amor", afirmó la niña, que explicó que las posturas de amor son "algo elegante" y que se realizan "mirando fijamente a quien quieres".

Pero, ¿les gustaría tener en un futuro una pareja seria? "Sí, pero desde que mi padre me contó lo que se hacía para tener bebés me da asco", confesó la niña a Thais Villas, a la que insistió: "Me da grima lo que hacéis para tener bebés". "Te traumó, seguro", destacó, por su parte, el niño, que pidió a su compañera "no contar eso" para "no traumar a la gente". Puedes ver la divertida charla al completo en el vídeo principal de esta noticia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.