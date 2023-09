María Avizanda se traslada hasta la plaza de Felipe II de Madrid, donde el PP ha convocado una manifestación en contra de la amnistía que piden los partidos independentistas para dar su apoyo a Pedro Sánchez.

Aunque Borja Sémper señalaba que se trataba, primero, de "un acto político para defender la candidatura y la investidura de Alberto Núñez Feijóo" y exponía que la realidad es que "hay unas negociaciones tendentes a facilitar la investidura de Pedro Sánchez a cambio de una serie de exigencias, entre ellas la amnistía".

José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, instaba a los diputados del PSOE a votar "en conciencia", algo que compartía Cuca Gamarra, secretaria general del PP, que les animaba a reflexionar dentro del partido y a escuchar a sus votantes: "Esto no iba en su programa electoral. Nadie está haciendo un llamamiento al transfuguismo, si el PSOE cree que eso es transfuguismo, a lo mejor no está seguro de sus diputados o es que tiene un problema interno de voces que le dicen, por ahí no".