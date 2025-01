'Cuca Gamarra' confiesa no haber leído el decreto ómnibus: "Con lo que nos intentan colar, es un decreto camión cisterna"

Cristina Gallego se ha convertido en Cuca Gamarra para aclarar las contradicciones con las que el Partido Popular intenta justificar su rechazo al decreto ómnibus del Gobierno. La 'secretaria general de los populares' ha llegado al programa deseando unas buenas noches "sobre todo para el PNV, lo mismo este Gobierno chantajista acaba por regalarles el palacio de Versalles".

"Empezamos bien... madre mía como viene la Cuca, más cuca que nunca", responde Wyoming. El presentador de El Intermedio recuerda a 'Gamara' que el Gobierno no está regalando el famoso palacete de París, sino que "durante la Guerra Civil lo compró el PNV y la Gestapo se lo arrebató para dárselo a Franco. Ahora pretenden devolverlo". "Rajoy ya intentó hacerlo", añade Wyoming. 'Cuca' responde al presentador que se está equivocando. "Esto es el Gobierno sometiéndose al chantaje del nacionalismo vasco, dándoselo al PNV nos lo están arrebatando a todos los españoles", indica la 'popular'.

El presentador también pide a 'Gamarra' que le aclare si el PP quiere subir las pensiones. "Por supuesto", contesta ella, "por eso estamos recogiendo firmas por toda España, porque a nosotros nos importan los abuelos, no como a este Gobierno socialista que primero empezaron arruinando la vida a sus mayores y ahora van a por el resto".

Wyoming pregunta si no era más fácil aprobar el decreto en lugar de no apoyarlo y, después, salir a recoger firmas. 'Gamarra' explica que no han votado en contra de las pensiones sino que han votado en contra "de ser rehenes de este gobierno chantajista que, a su vez, es rehén del chantaje de los independentista que, a su vez, quiere que los ciudadanos sean rehenes del chantaje de los rehenes del nacionalista chantajista".

Wyoming expone que el Partido Popular pretenden aprobar la revalorización de las pensiones en el Senado. "Lo que no está tan claro es cómo piensan hacerlo si las leyes solo se pueden aprobar en el Congreso", añade el presentador. "Lo importante no es el dónde sino el qué", responde 'Cuca', "y el cómo". "El cómo es como Pedro Sánchez tiene la poca vergüenza de quitarle a los pensionistas y darle pensión completa a su hermano, a su mujer y a toda su familia", añade 'Cuca'.

El PP también ha rechazado el decreto porque "favorece la inquiokupación". "Efectivamente, porque este Gobierno siempre ha favorecido la inquiokupación, bueno, más bien, la quinquiokupación", responde 'Cuca', "cuando Sánchez no está okupando la Moncloa está okupando 'La Pija y la Quinqui'". El presentador pregunta a 'Cuca' si se han leído el decreto y la popular confiesa que no lo ha hecho. "Con la de cosas que nos intentan colar más que un decreto ómnibus eso es un decreto camión cisterna", concluye.