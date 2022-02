El PP está viviendo horas frenéticas de auténtica locura tras la crisis interna protagonizada por Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. El Intermedio tiene en 'exclusiva' una conversación telefónica entre los dos protagonistas y es que Ayuso bloqueó el teléfono de Egea, pero se le olvidó el de Casado. En el vídeo principal de esta noticia puedes disfrutar de esta cómica conversación entre Pablo Casado (Dani Mateo) e Isabel Díaz Ayuso (Cristina Gallego)

En el vídeo el líder del PP llama a la presidenta madrileña, a la que pilla escribiendo sus memorias futuras. "Seré la presidenta del país y la bandera de España tendrá mi cara feliz los días que hace sol y mi cara triste cuando está nublado", cuenta Ayuso, que afirma que Nacho Cano también la convertirá en reina de España en un acto en el que se sacrificará a un virgen: "Almeida". Además, Ayuso pide a Casado que vaya recogiendo sus cosas "del despacho y guardándolas en cajas": "Déjalas en un sitio que no moleste demasiado, te vas de mudanza". Una orden por la que Pablo Casado no duda en pedir perdón a Ayuso al ritmo de 'Perdóname': "Isabel, no me echéis, hago lo que quieras, despido a Teo, le mando de vuelta a Murcia". Puedes ver la cómica imitación en el vídeo de arriba.

Dani Mateo ironiza sobre la polémica de Ayuso

"A estas horas y contra todo pronóstico Casado todavía sigue siendo el líder del PP", destaca Dani Mateo que repasa en este vídeo lo que ha pasado entre Casado y Ayuso que ha hecho que "el PP pase de ser una familia ejemplar a una desestructurada".