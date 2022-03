Cristina Gallego presenta la 'gala' de entrega de condecoraciones al 'Demérito Policial', unos galardones "que reconocen el deshonor de los agentes del orden". En esta ocasión, la más baja distinción ha ido a parar a Estibaliz Palma, comisaria provincial de Pontevedra que en un homenaje a un antidisturbios herido en las revueltas contra la sentencia del procés llegó a decir que "ya les gustaría a algunas que las violara un UIP".

La colaboradora de El Intermedio no ha dudado en entregar la medalla "con el máximo distintivo asco-miedo por lo que es un trato repugnante y muy poco respetuoso con el cuerpo, el de la mujer y el de la Policía" a la comisaria, cesada por la Dirección General de Policía por estas declaraciones.

Sin embargo, no ha sido la única condecoración al 'Demérito Policial' que ha recibido la ex comisaria, pues Gallego también le ha otorgado una segunda, en esta ocasión por otro de sus comentarios, en los que definía Pozuelo de Alarcón como "una plaza nacional, no republicana", que para la colaboradora de El Intermedio merece distintivo de óxido porque "su lenguaje y forma de interpretar la realidad" tiene "casi un siglo".

