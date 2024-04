El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha negado que Koldo García fuera su 'pupilo' o tener alguna 'responsabilidad jurídica' en este caso de presunto corrupción ya que el exasesor del exministro José Luis Ábalos nunca ha trabajado para él directamente.

En su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, el actual número tres del PSOE ha dicho que se enteró a través de los medios de comunicación de esta trama de presunta corrupción de contratos firmados durante la pandemia y ha afirmado que desde que salió a la luz no ha hablado con Koldo García, uno de los investigados y exasesor de Ábalos. "No tengo ninguna responsabilidad jurídica en las acciones que pueda hacer él, porque no ha trabajado para mi directamente nunca", ha declarado.

Además, ha negado que Koldo García fuera su 'pupilo' o que lo promocionara en el PSOE de Navarra, donde acabó siendo concejal socialista de Huarte en 2011, cuando Cerdán era secretario de Organización en esa comunidad autónoma, ya que se limitó a avalar la lista presentada.

En su intervención en respuesta a la senadora de UPN María del Mar Caballero, Cerdán ha reconocido que fue él quien encargó a Koldo García que custodiara los avales de apoyo a Pedro Sánchez para las primarias de 2017 porque había ejercido de forma voluntaria labores de seguridad en Navarra, y que luego fue el propio Koldo García quien se ofreció para trabajar como conductor para Ábalos.

"En algunos momentos tuvimos miedo, entre comillas, de que se quedaran aquellos avales solos por la noche y que no hubiera nadie" en la sede, ha añadido. Como Koldo García colaboraba en algunos actos en seguridad en el PSN, "nunca cobrando" sino como voluntario, le llamó para estar dos noches custodiando los avales en la sede de la candisatura. "Él dijo que sí y se vino y estuvo", ha explicado Santos Cerdán.

Después, cuando Sánchez ganó aquellas primarias, los voluntarios de la candidatura fueron integrados como trabajadores del partido y, como había una vacante de conductor, Koldo García se ofreció y fue contratado sin que hiciera falta que él le recomendara.

A partir de ahí, Koldo García se convirtió en chofer del secretario de Organización, entonces Ábalos, que tras la moción de censura y su nombramiento como ministro, se lo llevó de asesor, causando baja de conductor del partido, Según Cerdán, es Ábalos quien le promueve a consejero de Renfe y él no lo supone ni se lo comentaron.

Con gesto serio y voz calmada, Cerdán ha explicado que "Koldo era un trabajador del Ministerio, no era ni mi pupilo ni era nadie dentro del organigrama de Ferraz". Así, ha relatado que Koldo García llegó a Madrid tras ofrecerse como conductor una vez que Pedro Sánchez gana las primarias del PSOE en 2017. "No hizo falta recomendar, cuando ganamos las primarias, él se ofreció para trabajar con nosotros. Había un puesto de conductor y él se ofreció", ha explciado Cerdán negando que él le apadrinara.

En cuanto a las presuntas gestiones de Koldo en pandemia para la compra de material sanitario, Cerdán ha recordado que él "estaba ingresado por covid esos días y no me enteré de nada". "Yo era secretario territorial, nadie me tiene que llamar para ningún contrato. No era ni mi pupilo ni nadie en el organigrama de Ferraz", ha reiterado.