Sandra Sabatés y Cristina Gallego repasan las peores machistadas de la jornada en 'Goles son señores'. El primer tema que tratan son las palabras del senador popular Vicente Azpitarte al referirse a las vicepresidentas del gobierno. El popular las ha llamado "groupies".

El siguiente caso tiene como protagonista a Gérard Depardieu. Como indica Sandra Sabatés, "a la decena de acusaciones de violencia sexual que ya acumulaba se ha sumado esta semana una denuncia por violación por parte de la periodista española Ruth Baza por unos hechos que ocurrieron en 1995".

Además, también se han conocido las declaraciones que hizo el actor para un documental grabado en 2018 en Corea del Norte que no vio la luz. Depardieu pronunciaba comentarios misóginos y obscenos como: "A las mujeres les encanta montar a caballo, sus clítoris rozan la silla" o "son unas grandísimas zorras". Cristina Gallego no ha podido evitar comentar estas declaraciones y ha declarado: "Oh là là, le grand cochon, hat-trick de Depardieu, misógino, machista y menorero en una sola jugada".

La última machistada ha sido la protagonizada por Rauw Alejandro durante un concierto de la cantante Bad Gyal en Puerto Rico. El cantante trató de perrear con ella, que rechazó la invitación de forma elegante cosa que no se tomó Rauw que afeó su actitud con un gesto desagradable a su oído. Después, además, quiso poner en evidencia a Bad Gyal ante todo el público.

El cantante dijo: "Yo quería perrear con Bad Gyal pero ella estaba como tímida, no sé". A lo que la catalana contestó: "Yo voy a hacer lo que me toca que es cantar y os voy a dejar con el Rauw que siga su fiesta". Gallego no ha dudado en sacar tarjeta roja al cantante de Puerto Rico.