"¡Apocalipsis eclesiástico, se deshace la Iglesia Católica!", espeta Cristina Gallego al entrar al plató de El Intermedio; donde carga en tono irónico contra aquellos eclesiásticos que critican al Papa por buscar el progreso y modernidad en el seno de la Iglesia. "El enemigo es el Papa", continua; lo que ha provocado que "muchos sacerdotes conservadores se levantan contra el ya denominado 'El rojo del Vaticano'".

Una guerra que ha llegado hasta YouTube. Y, es que, seis curas se han vuelto virales en internet después de pedir oraciones para "el santo padre" y desearle la muerte. "A ver si rezamos más fuerte", se escucha decir a uno de ellos.

"¡Insensatos! ¿Cómo le deseáis la muerte al Papa?", reacciona Cristina Gallego, que no sabe si "Dios aceptará sus disculpas" o no. Pero quien seguro no lo hará será el Arzobispo de Toledo, que ya ha avisado de que podría caerle alguna medida de corrección. "Solo espero que no sea muy dura porque sería la primera vez que se castigaría a un trabajador por desear un ascenso a su jefe", comenta la colaboradora en este monólogo, que puedes ver al completo sobre el vídeo principal de la noticia.