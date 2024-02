Cristina Gallego advierte de que "el apocalipsis eclesiástico ha llegado", pero en esta ocasión "el enemigo no es Satanás, la herejía o la lluvia en Semana Santa, sino que viene de dentro, porque es el propio papa". La colaboradora de El Intermedio analiza la polémica tertulia en Youtube donde participaban tres sacerdotes de la archidiócesis de Toledo en la que rezaban para que empeorase la salud de Francisco I.

"Rezo mucho por el papa, para que pueda ir al cielo cuanto antes", comentaba uno de los curas, a lo que el resto se unía. "Os estáis metiendo con el papa, y tiene de su parte a toda la Iglesia católica, la guardia suiza y hasta a Yolanda Díaz, que como os pongáis tontos, os manda una inspección de trabajo a Toledo y a saber a cuántos monaguillos tenéis sin contrato", avisa Cristina en el vídeo sobre estas líneas. Aunque después han pedido perdón por sus comentarios, el arzobispo de Toledo ya les ha avisado de que podría caerles alguna medida de corrección.

Sin embargo, estos sacerdotes no son los únicos en cargar contra el papa. En Callosa de Segura, epicentro de la resistencia contra Bergoglio, el obispo de Orihuela se ha visto obligado a apartar de su puesto al cura Francisco José de Gara Cerezo tras publicar un manifiesto en el que se quejaba de la declaración que permite bendecir a parejas homosexuales, acusando a Francisco I de hereje. "Ahora que le han echado de la diócesis, se puede meter a crítico de cine, porque el tono de Boyero lo tiene", comenta Cristina.

Fuera de España, en Perú 51 sacerdotes se declararon en rebeldía, negándose a bendecir parejas homosexuales, mientras en Texas un obispo ha rezado para que todos los cardenales se levanten contra el papa. "Sabiendo cómo gestionan las cosas por Texas, no me extrañaría ver a un señor vestido de Bisonte entrando a la fuerza en la basílica de San Pedro", apunta Gallego, que también menciona al padre Francisco Coronel, de México, que asegura que "Francisco no es el papa" y que está poseído por el demonio.