Dani Mateo ha arrancado El Intermedio ante la falta de El Gran Wyoming, a pesar de reconocer que le "impone" sustituirle. Así, el presentador en funciones ha leído una serie de consejos que le ha dado el propio Wyoming: "Hacer como que entiendes lo que dice Sandra y reírte de tus propios chistes".

No obstante, Dani Mateo se ha armado de valor para hacer el particular 'speach' al comienzo del programa. En esta ocasión, ha hablado sobre la visita del rey emérito a España: "Mucha gente se pregunta por qué aplauden a un defraudador fiscal que ni siquiera se ha disculpado con la población... por eso, precisamente, porque es un crack. Cualquier otro en su lugar estaría escondido, pero Juan Carlos no. Él se exhibe".

Ovación la del emérito similar a la que se llevó Esperanza Aguirre en el Congreso del PP de Madrid apenas cuatro días después de que salieran a la luz sus conversaciones con Villarejo en las que reconocía que en su gobierno había algún chorizo. "Esperanza, digamos que hay charcuterías con menos stocks de chorizos que el PP que dirigías", ha espetado el presentador. Puedes escuchar su alegato al completo en el vídeo principal de esta noticia.