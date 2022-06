Este lunes se ha celebrado el acto homenaje de Almudena Grandes, en el que el Ayuntamiento le concedía el título de Hija Predilecta de Madrid. Sin embargo, en este evento, se echó de menos la presencia del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que alegó tener problemas de agenda. "A esa hora prefirió acudir a la inauguración de un busto de Felipe VI", explica El Gran Wyoming, que entendería su ausencia si fuera por un "hecho más importante" o le dieran algo más "excepcional" como, por ejemplo, "un contrato laboral".

Sin embargo, y como recuerda el presentador de El Intermedio, "no es la primera vez que Almeida actúa de esta forma", ya lo hizo cuando "retiraron las placas a los republicanos fusilados" o los "versos de Miguel Hernández". Por eso, en este vídeo, quiere mandarle un mensaje: "Si alguien es alcalde de una ciudad, lo es de toda la ciudad. Hay que estar a la altura de los que le han votado y de los que no porque representa a una institución, no a una ideología".

En el vídeo principal de la noticia puedes ver el consejo al completo que le da El Gran Wyoming a Martínez-Almeida tras no acudir al acto homenaje de Almudena Grandes.