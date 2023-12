Thais Villas vuelve al Congreso de los Diputados para conocer el lado más personas de los diputados. Como cuenta Thais, las estadísticas dicen que en este país hay más perros que niños. Por ello, en esta ocasión, ha querido conocer si sus señorías tienen mascotas.

Fernando Grande-Marlaska le ha contado a la reportera que tiene tres perros adoptados: un galgo, una pointer y un mestizo que se llaman Tula, Lucas y Pepa. Y para el la experiencia de tener mascotas "es una auténtica satisfacción". Por su parte, Ana Vázquez tiene cinco gatos, dos perros y gallinas. Además, ha contando los originales nombres de sus mininos: "Plutón, el preferido, Venus, Jupiter y Tierra", algo que ha sorprendido a Thais.

Gabriel Rufián, por su parte, no tiene actualmente mascota aunque sí que ha criado pájaros. Como cuenta "tuve un gorrión durante 14 años". Por su parte, Mónica García tiene una perrita adoptada llamada Nala que define como "el núcleo de la casa". Además, o duda en confesar a la reportera que "cuando entro a casa me recibe mejor mi perra que mis niños".

Ione Belarra, de Podemos, no ha dudado en confesar a Thais Villas que "es una niña traumatizada que no le dejaban tener perro". La diputada cuenta que sí tuvo una vez unos peces pero estos "saltaron y aparecieron muertos en el suelo de la cocina", algo que, como añade, "me traumatizó un poco".