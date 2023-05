Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea en Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, visita El Intermedio para hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero además, El Gran Wyoming también se interesa por "cómo se ve desde Europa la política española" ahora que estamos a punto de entrar en periodo electoral. "¿Usted va a venir a votar o va a hacerlo por correo?", le pregunta, pero al no responder inmediatamente suelta: "Porque no me diga que le ha tocado presidente de mesa...".

"¡Lo que me faltaba!", no puede evitar reaccionar el político, que entre risas confiesa al presentador de El Intermedio que ya ha votado y lo ha hecho por correo.

Además, y aunque confiesa que no le queda "mucho tiempo para ver la política española", ha aprovechado la pregunta para recalcar que España va a presidir la unión y el Gobierno español va a conseguir, después de ocho años, que "los europeos y los latinos se sienten juntos en una mesa".