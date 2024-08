Thais Villas entrevistó la temporada pasada de El Intermedio a Claudia Polo, creadora de 'Soul in the Kitchen', un proyecto que va más allá de la gastronomía porque tiene como base la 'comida consciente'. Pero, ¿qué significa este término? "Es intentar desgranar qué es todo lo que es la alimentación", afirmó la joven, que detalló que "no es solo llevar alimentos a la boca y comer un plato rápido".

"La alimentación, la gastronomía y nuestro día a día tienen muchas aristas que van desde lo más evidente, como es dónde se producen esos alimentos, a otras cosas como las connotaciones políticas y culturales", explicó. Y es que Claudia Polo destacó que "comer siendo consciente y conociendo todas esas explicaciones nos hace consumidores mucho más poderosos": "Nos hace comer de otra manera".

"Soy un poco anárquica", explicó Claudia Polo, que afirmó que en sus vídeos enseña "a cocinar muy de ir por casa": "Cualquier persona podría hacer cualquier receta con lo que tiene en casa". "Comer es muy interesante", insistió la joven, que explicó cómo convencer a la gente de este concepto: "Diría que cocinar es casi ya un acto revolucionario". Puedes ver la entrevista en el vídeo principal de esta noticia.

