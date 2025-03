Un chico confiesa que él "ni por amor" es puntual: "Si me quieren... que me esperen"

El Intermedio ha salido a la calle para preguntar a la gente sobre la puntualidad. ¿Suelen llegar a su hora a los sitios o es más habitual que lleguen tarde? ¿Qué excusas utilizan? Una señora afirma que ella siempre llega puntual ya que considera "una falta de respeto" no ser puntual.

En cambio, una chica confiesa que llega tarde "a todos lados". "Sobre todo digo que estoy muy mala y que no me ha dado tiempo a llegar", explica. Otra chica va más allá y afirma que no puede con la impuntualidad. "Si quedas a en punto y llegas a en punto... ya vas tarde", indica, "tienes que llegar diez minutos".

Otro señor cuenta que tiene un amigo que siempre llega muy tarde. "Dice que él llega puntual", comparte. Un chico explica que justo ese día había quedado para desayunar y ha llegado una hora y media tarde. "Nada, el chico se ha ido y me he quedado tomando el desayuno solo", añade, "ni por amor llego a la hora... si me quieren, que me esperen".