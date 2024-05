La escalada bélica de los últimos conflictos internacionales ha reabierto el debate sobre la conveniencia de recuperar el servicio militar o el reclutamiento obligatorio para reforzar los efectivos de los ejércitos. El Intermedio sale a la calle para preguntar a los jóvenes si irían a la guerra para defender su país.

Un joven explica que no iría ya que no le importa tanto España. Si le llamara el rey le daría igual, en cambio, si le llamara Pedro Sánchez sí. "Por Pedro lo que sea", afirma. Una respuesta similar ha dado otro joven, que expone que quiere mucho a España pero se quiere más a sí mismo.

"Es una decisión complicada", reflexiona. "Si me lo pide el rey, ni de coña, el rey me la suda", afirma pidiendo perdón. Pero, en cambio, el presidente sí que le cae bien. "Si es en plan, importante, iría", concluye.

El último chico con el que charla el programa tiene muy claro que sí que iría a la guerra si hiciera falta. "Lo tengo clarísimo desde pequeño", comenta. "No me da miedo, si me llama el rey... para adelante". En cambio, si se lo dice su madre la cosa cambia ya que, en ese caso, no iría.