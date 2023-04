Carmen Giménez contaba a Andrea Ropero su historia de superación. Fue víctima de violencia de género y su maltratador la tiró por la terraza de su casa, provocándole una lesión medular que la dejó parapléjica. Ahora, es atleta paraolímpica y campeona de España de Atletismo adaptado en las categorías de 800, 1.500 y 5.000 metros.

Giménez reconoce que su relación fue "tortuosa desde el principio" y que el que entonces fue fue novio, ejerció "un trabajo progresivo de ir destruyéndome, de ir convirtiéndome en nada", explicaba, y recordaba que el día de la agresión él fue "especialmente agresivo en la cuestión física", pues indicaba que se puso a tirar cosas en casa. "Sabía que algo iba a pasar. Bajé las escaleras de la casa, me encerré en el baño y esperé. Cuando no oí nada, abrí la puerta y me lo encontré de frente y me dijo: tú hoy no vas a ir a trabajar, hay gente que sí. Es lo último que recuerdo, terminé tres pisos para abajo", relataba.

La atleta manifestaba que cuando se produjo la agresión, "no hay un atestado policial, no se toma declaración a nadie, ni siquiera a mí" y tras su denuncia, contaba que la instrucción fue "un autentico despropósito" porque se sintió "señalada": "El sistema me hizo sentir lo mismo que él me hacía sentir, que era culpable".