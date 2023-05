Raúl Pérez da vida a Carlos III en esta divertida entrevista que concede a El Intermedio tras su coronación, que tuvo lugar el pasado sábado 6 de mayo. Tras quejarse de su primer día de trabajo, una labor a la que califica de "durísima", el nuevo monarca asegura que ya está más tranquilo y confiesa su pasión por España: "Estoy enamorándome del país. ¡Me encanta! Ole tu coño, Wyoming", espeta en directo.

Una expresión que sorprende al presentador, que intenta frenarle, aunque no puede evitar compararle con la "Princesa del Pueblo": "Oh, me encanta Belén Esteban. I love it!", responde 'Carlos III', que intenta imitar una de sus míticas frases: "Andreíta cómete el pollo".

Puedes ver este momentazo en el vídeo principal de la noticia, además de su divertido baile al ritmo de la canción que considera el nuevo himno de la casa de los Windsor: 'Paquito, el chocolatero'.