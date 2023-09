'Luis Rubiales' sigue en el plató de El Intermedio para reivindicar su inocencia a ritmo de canción protesta: "Habéis conseguido que dimita, pero la boca no me la va a cerrar nadie, ni tú, ni el falso feminismo, ni ningún juez", afirma a El Gran Wyoming, al que le presenta "el sencillo" de su primer album: "¿Quieres canción protesta?, pues tira de esta".

"Yo la vida me jodí por darle un beso a la flaca, delantera de La Roja, tremendísima cagada, también me toqué los huevos, al ladito de la infanta, se me ha caído el pelo, el poco que me quedaba, el poco que me quedaba", canta 'Rubiales', que afirma que "fue culpa de la euforia". "Por darle un beso a la Jenni, me han echado de la UEFA, me he quedado sin sueldo, ha rodado mi cabeza", afirma. Puedes ver la canción completa en el vídeo de arriba.