Luis Rubiales (imitado por Raúl Pérez) interrumpe a El Gran Wyoming en el plató de El Intermedio para hablar sobre Cristina Gallego y Sandra Sabatés. "Es buenísima, aunque esté buena, que también", afirma 'Rubiales'. que destaca que "Sandra, chapó": "Es toda una profesional, lo hace casi igual de bien que el hombre". "Si hasta me he comprado un lazo morado, esto me convierte en un aliado", resalta 'Rubiales', que afirma que está intentando cambiar: "Yo creo en la causa feminista, estoy deseando que llegue le 8M para demostrarlo".

Sin embargo, poco le dura su 'feminismo'. "Maldita sea la hora que las mujeres cambiaron el volleyball por el fútbol", afirma indignado 'Rubiales' en el plató, donde aparece Cristina Gallego para echarle: "Venga, señor Rubiales, a casa a pensar en el Mundial, pero no el de 2030 sino en el ridículo que ha hecho, que ese también ha sido mundial". Puedes ver la imitación completa de Raúl Pérez a Luis Rubiales y su machismo en el vídeo principal de esta noticia.