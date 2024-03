Isabel Díaz Ayuso insiste en "presentarse como víctima", señala Sandra Sabatés, pese a que continúan conociéndose nuevos detalles en torno a los supuestos delitos fiscales de su pareja. La presidenta madrileña sigue afirmando que todo es un complot para destruir su carrera política.

"Todo el aparato del Estado está en la trama, la Fiscalía, Hacienda, Renfe, la Secretaría de Estado de Pesca y hasta el Imserso, que seguro que también está en el ajo porque la quieren jubilar", comenta El Gran Wyoming, y añade: "Todos se han confabulado para acabar con la carrera de Ayuso persiguiendo de manera implacable a un particular. Un particular que da la casualidad de que comparte vida y casoplón de un millón de pavos con ella, pero particular al fin y al cabo".

El presentador apunta que hasta los niños saben que Alberto González Amador es un particular, así que pide a Dani Mateo, "como niño o cuarentón de mirada ingenua", que exponga qué se dice en los colegios sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"El novio de Ayuso es particular, cuando hay virus se forra como el que más. Fórrate y vuélvete a forrar, que hasta un Maserati te vas a comprar", canta el colaborador.