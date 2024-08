En la temporada pasada de El Intermedio,Thais Villas salió a la calle con 'Hablando se enciende la gente' para abrir debate sobre el horario de la hostelería después de la polémica protagonizada por Yolanda Díaz sobre la posibilidad de limitarlo. "Cada uno va a ir a cenar o a tomar una copa a la hora que le apetezca", afirmó tajante un señor, que también reconoció que el personal debe tener sus turnos de trabajo y "si echa una horita de más que se la paguen".

Por su parte, una joven que trabajaba en hostelería "hasta las 6 de la mañana" explicó que aunque le pagan el extra por las horas de nocturnidad, preferiría no tener que hacerlas. Sin embargo, la chica también recordó cómo durante la pandemia, trabajaba en un bar en el que no le pagaban: "Me echaron embarazada, y tampoco me pagaban las horas completas".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.