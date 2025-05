Bob Pop pone en valor el papel de los cuidadores: "Se habla muy poco de ellos y se piensa muy poco también"

El periodista acaba de estrenar en Madrid la obra 'Hablar no sirve para nada'. "Meto mucho ruido solo para hablar de lo que me importa y, en esta obra, hablo sobre eso", le cuenta a Inés Rodríguez.

Inés Rodríguez ha tenido la oportunidad de entrevistar al periodista y escritor Bob Pop. La reportera ha podido charlar con él sobre la esclerosis múltiple, enfermedad que padece, y cómo la ha incluido en su carrera. El periodista, además, acaba de estrenar la obra 'Hablar no sirve para nada'.

"A veces las palabras solas no sirven para nada", afirma el periodista, al hablar sobre su obra, "meto mucho ruido solo para hablar de lo que me importa y, en esta obra, hablo sobre eso". Bob Pop cuenta a Inés que por mucho que él cuente a la gente cómo es, por ejemplo, el dolor específico, la gente no sabe cómo es.

"La gente no sabe cómo es ese sentimiento específico de dependencia de alguien sea por dinero o por amor", añade. "Yo soy una persona dependiente que siempre necesito a alguien a mi lado", cuenta.

Inés recuerda, además, la importancia del rol de los cuidadores y lo poco que se habla sobre ellos. "Se habla muy poco y se piensa muy poco también", responde Bob Pop, "no se les cuida lo suficiente".

El escritor indica que es una profesión, sobre todo, feminizada y que, además, tiene unas condiciones laborales "terribles". "Lamentablemente, la mayoría de instituciones políticas lo ha subcontratado a empresas privadas a quienes lo último que le importa es el cuidado", añade.