'Aznarito' y 'Felipón' llegan al plató de El Intermedio para hablar del "tema de la Inteligencia Artificial". "Estoy preocupadísimo con ese asunto, creo que va a ser el fin de la Humanidad", destaca 'Felipón', que destaca que "es como la Tercera Guerra Mundial o unas elecciones en julio". Por su parte, Aznarito destaca que a él le encantan la tecnología que le hace la vida más fácil.

"Un presidente robot sería maravilloso, podríamos actualizarlo o bajarnos la última versión", reflexiona Aznarito en el plató, donde Felipón destaca que podrían hasta "desconectarlo si se hace bilduetarra". "A mí no me convence la IA es para los que no tienen inteligencia natural", afirma Felipón, que destaca que en su época las personas no necesitaban "maquinitas que le solucionaran los problemas".

"No sabemos hasta dónde puede llegar, a lo mejor puede ponerte la cara de otra persona", afirma Felipón, entre las risas de Aznarito, que destacan que son "insustituibles".