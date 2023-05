El tema de la identidad de género es algo que está en la calle, se habla en las tertulias y genera mucho debate, tal y como demuestran 'Aznarito y Felipón' en esta nueva entrega de su sección: "Lo que hay es mucho lío", opina Aznarito, a quien su compañero le hace la siguiente pregunta: "En cuanto a identidad, ¿tú cómo te sientes?". "El puto amo", no duda en responder el popular.

"Decía si te sientes hombre, mujer o ninguna de las dos", matiza Felipón su pregunta. "¿Tú quieres notar mi puño en tu cara?", responde su compañero de debate, advirtiéndole sobre cumplir su amenaza. "¿Que si soy hombre yo? Soy hombre, hombre", asegura recalcando la palabra 'hombre', aunque desvela que llora cuando ve "Pretty Woman": "Me da pena Richard Gere. Ese hombre echa a perder la empresa por culpa de esa mala pécora. Si eso no es para llorar...". Algo con lo que su compañero no puede estar más de acuerdo: "Ni una silla en un Consejo de Administración le dan".

"¿Tú crees que la sociedad va a alguna parte?", pregunta Aznarito a Felipón, y ambos concluyen asegurando: "Que va, que va, España está fatal".