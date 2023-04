Queda poco más de un mes para que arranque oficialmente la campaña electoral para las elecciones del 28 de mayo, pero el Partido Popular ya ha celebrado un desayuno informativo para apoyar la candidatura de Isabel Díaz Ayuso a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Entre los asistentes al evento han asistido Ana Pastor, Esperanza Aguirre, José Luis Martínez-Almeida y Alberto Núñez Feijóo, entre otros muchos otros.

Hasta allí se ha desplazado Andrea Ropero, que ha preguntado a la presidenta: "¿Va a solucionar el problema de las residencias de la Comunidad de Madrid?", una duda que ya le plantearon algunas personas de la oposición durante una de las procesiones que se celebraron en Chinchón durante esta Semana Santa y en la que estaba Ayuso. "¿Cuántas personas eran?", le devuelve la presidenta la pregunta, y Andrea Ropero le recuerda las movilizaciones y quejas de los familiares de los residentes.

"¿Cuántas personas vio que me agradecieran el trabajo que he realizado en estos años?", le devuelve, una vez más, la pregunta a la reportera de El Intermedio, para luego informarla de que "la gran mayoría" se lo agradece. Aunque es consciente de que también "habrá ciudadanos descontentos que no solo respeto, sino que atiendo y escucho".