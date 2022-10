En su sección OK Boomer, Thais Villas entrevista a Ayax, un joven rapero granadino que se ha convertido en uno de los artistas españoles más escuchados gracias a su combinación de música urbana, historia y filosofía. Además, en sus letras también retrata episodios muy duros de su vida, como su paso por un centro de menores, una experiencia de la que, afirma, "sales aprendiendo más cosas malas que buenas". "Si tú estás allí por los motivos que yo estaba, que eran menores, cuando tú por la mañana, desayunando, entra uno nuevo y le preguntas qué ha hecho y te dice que ha matado a su padre con un cuchillo, te cambia la forma de ver la vida", explica.

"En muchas situaciones te torturan allí. Hay castigos muy jodidos", comenta el rapero, que recuerda que habló para las cámaras de laSexta cuando uno de los chicos de su centro fue asesinado: "A mi me han atado y una vez casi me ahogaba, podría haber sido yo", asegura. De este modo, Ayax relata cómo ha transformado esta traumática experiencia, así como la de su desahucio de una casa que volvió a comprar, en exitosas canciones.

También asegura a Thais que "Adidas me ofreció 23.000 euros por anunciar unas zapatillas" y que utiliza el dinero que gana en campañas de publicidad para ayudar en proyectos sociales, entre ellos el comedor al que iba a pedir comida su madre: "No puedes estar todo el día protestando y diciendo que todo es una mierda y empezar a ganar dinero y no hacer nada", asegura en el vídeo sobre estas líneas, donde también habla de su profesión como actor.

