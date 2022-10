Thais Villas entrevista en su primer 'OK Boomer' de la temporada a Ayax, un rapero granadino que mezcla música urbana con la historia y la filosofía. Aunque es uno de los artistas españoles más escuchados, asegura que la fama "se te pasa rápido porque al final es un mundo solitario y todo parece de mentira".

Ayax recuerda que su pasión por la música le viene "de mi padre y de mi madre" y que su primera canción la hizo como reacción al 11M: "Cuando Acebes dijo que el atentado era de ETA para intentar no relacionarlo con la guerra de Irak, a mi me tocó los cojones muchísimo", afirma. Cuando escucharon aquel tema sus padres y sus profesores, explica que "se quedaron cortados", pero "me arengaron más que otra cosa". Sus reflexiones al completo, en el vídeo sobre estas líneas.

Ayax, sobre su paso por un centro de menores: "Hay castigos muy jodidos"

"Sales aprendiendo más cosas malas que buenas", afirma a Thais Villas el rapero Ayax sobre su experiencia en un centro de menores. En el vídeo sobre estas líneas, habla del desahucio que sufrió, sus proyectos filantrópicos y su faceta como actor.