El teniente Luis Gonzalo Segura ha sido arrestado de nuevo, al parecer, por no presentarse a varias citaciones de manera reiterada. Mariano Casado, jefe de la AUME, ha explicado al programa que, desde su punto de vista, no presentarse a una citación no tiene por qué acarrear una infracción grave. No comparte que haya que privar de libertad a una persona por no presentarse a unas citaciones y recuerda que no es una pena de cárcel, es un arresto que tiene que ser compatible con un trato digno.