Herminio Sancho recibe a Thais Villas en su pueblo, Mezquita de Jarque, para disfrutar de una comida a la brasa en su sección 'En su salsa'. Aunque el diputado lleva 30 años en política, se hizo viral tras su equivocación al votar a favor de la investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados.

Para el turolense, "fue lo más duro que me ha pasado", le dice a Thais. "Pasé un día o dos días muy duros, no podía soportarlo, tenía más calor que aquí al lado de la brasa". La reportera le recuerda otro de los 'deslices' que se han vivido en el Congreso, el del popular Alberto Casero. "Lo entendí perfectamente y, te tengo que decir algo, antes de haberme equivocado yo, cuando se fue le mandé un mensaje dándole las gracias", confiesa a Thais.

El diputado echa mucho de menos su anonimato en Madrid ya que por culpa de su error ahora es más conocido. "Pasé una temporada muy complicada", añade. Además, con tanta charla, casi se les queman las chuletas. "Por eso no he sido un gran asador, porque me gusta mucho 'charrar'", se cuenta a Thais.