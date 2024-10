¿Cuáles son los hábitos de sueño de los miembros del Congreso de los Diputados? Thais Villas se traslada hasta la Carrera de San Jerónimo para someter a sus señorías a una de sus particulares entrevistas. La reportera se interesa primero en saber cómo es la cama de Aitor Esteban. "¿Tiene dosel?", pregunta.

"Duermo en una cama de 1,80 o así, grandecita, que si estamos enfadados y queremos perdernos... nos perdemos", desvela el portavoz del PNV. El diputado cuenta que duerme en la derecha. "Hombre, como no podía ser de otra manera", responde Thais. "¿Cómo que no podría ser de otra manera? ¿Qué está insinuando? Anda la monda", responde Esteban entre risas. "En realidad ella no se mueve, por lo tanto, tres cuartas partes de la cama son mías... así que es centro y derecha".

Óscar López, por su parte, prefiere dormir en el lado que esté cerca de la ventana. "Por si se quiere tirar", responde Thais, "por si ve las noticias de la mañana... me tiró". "Bueno, por si hay que salir corriendo", añade él divertido. El ministro para la Transformación Digital explica que en su casa la ventana está al lado derecho de la cama. "Ahí no vamos bien", responde la reportera. "Para el espectador es en la izquierda", añade el ministro, lo que provoca las risas de Villas.