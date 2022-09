Este lunes ha vuelto Wyoming acompañado de su habitual equipo, compuesto por Sandra Sabatés, Dani Mateo, Thais Villas y Andrea Ropero, a las noches de laSexta, tal y como anunciaba su nueva 'promo' que lleva emitiéndose unos días en televisión. Y, como lo prometido es deuda, el presentador del programa ha mostrado, en exclusiva, las "sofisticadas técnicas de grabación" que utilizaron para que pareciese que estaban "flotando en el espacio exterior".

En este vídeo, puedes ver la reacción de los colaboradores cuando les dicen que tienen que saltar en camas elásticas y las directrices para salir bien en cámara: "¡Ostia! ¿Todo eso tengo que saltar?", se escucha decir al presentador, para acto seguido asegurar: "Yo no voy a ser capaz de hacer esto". Por su parte, Cristina Gallego y Andrea Ropero reconocen que les estaba dando "vértigo". ¡Dale al play y no te pierdas el 'Making of'!