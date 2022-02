Tetyana Kozuryak habla con Andrea Ropero en El Intermedio sobre cómo la guerra en Ucrania le ha cambiado la vida. La joven ucraniana tenía un billete para salir este 28 de febrero del país, pero, al llegar a Leópolis, a 70 kilómetros de la frontera con Polonia, decidió quedarse a ayudar en una escuela de refugiados. "Hay unas 70 personas entre familias enteras o mujeres con niños", destaca la joven, que afirma que "hay gente de todas partes".

"Estoy dispuesta a luchar y lo que haga falta", destaca Tetyana, que, sin embargo, afirma que si ve "a algún soldado ruso les ofrecería comida y un lugar para dormir". "No entiendo por qué lo hacen, son jóvenes y no piensan", afirma Tetyana, que resalta que les ofrecería "dejar las armas": "No tenemos por qué matarnos, somos muy parecidos". Además, la joven reflexiona sobre cómo le ha cambiado radicalmente la vida: "Siempre piensas, a mí no me va a pasar eso".