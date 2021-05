Andrea Ropero entrevista a la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, tras una semana trágica con seis asesinatos machistas en España. ¿Qué papel juega la educación en la lucha contra la violencia machista? "Si la violencia machista es el precipitado más sangrante y grave de la desigualdad de las mujeres, la Educación es la única vacuna", afirma Rosell, que afirma que "ahora que estamos saliendo de la pandemia del coronavirus, se deja ver la otra pandemia que había debajo".

"Queda más claro que nunca que no podemos vacunar solo a la mitad de la población", destaca la delegada, que insiste en que el problema "no es una cuestión de mujeres, sino también de los hombres y de la sociedad en su conjuntos porque si no no va a funcionar". Además, Rosell critica la actitud y actuación de la extrema derecha sobre la violencia machista: "Que luego no se echen las manos a la cabeza cuando ven los resultados de manipular los datos de las denuncias falsas. Atentan contra las víctimas y contra las personas que las defienden. Eso abona el silencio y que la mujer no salga adelante, y el silencio es el mejor cómplice del agresor".

Rosell reivindica el Pacto de Estado contra la violencia de género

Victoria Rosell reivindica el Pacto de Estado contra la violencia de género en una semana trágica en España y recuerda cómo sí hubo uno "contra la violencia de ETA con menos asesinados que mujeres por violencia machista".