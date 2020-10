Andrea Ropero ha entrevistado a Fernando García, portavoz de la Asociación Madrileña de Salud Pública y epidemiólogo, en El Intermedio. Como científico, García asiste al pulso político con "perplejidad".

Las restricciones que tendrá que aplicar la Comunidad de Madrid -a juicio del epidemiólogo- llegan "tarde": "Esto empezó a subir el 21 de julio, y ya han pasado más de dos meses. Otras comunidades tomaron medidas mucho antes. Medidas estrictas tendrían que haberse tomado antes".

Además, afirma, ni siquiera estas medidas son suficientes: "Son medidas mínimas. Deberían ser más estrictas".

En estos momentos, la situación hospitalaria no es buena en la capital: "Ayer hubo 52 fallecidos por COVID-19 en un solo día. Es como si hubiera habido un accidente de autobús y se hubieran muerto todos".

"Cada vez hay más ocupación hospitalaria, y el 20% de las camas de Madrid se están utilizando para el COVID-19, una de cada cinco. Esto significa que se están quitando camas para otras actividades habituales, se están suspendiendo cirugías con el consecuente perjuicio para los pacientes afectados", ha afectado.

Los datos otorgados por Madrid no dicen lo mismo, de hecho, Ayuso ha llegado a afirmar que los ingresos se están "desplomando", pero el epidemiólogo no tarda en desmentirlos: "Esos datos no son ciertos. Creo que la presidenta quería indicar que estaba disminuyendo la velocidad del aumento de casos".

Así, utiliza un símil para explicarlo: "Es como si uno va conduciendo un coche por una carretera que se dirige al precipicio y lo que hace es levantar un poco el pie del acelerador. La aceleración ha disminuido un poco, pero el coche sigue con una velocidad muy alta, y mientras no frente se caerá por el precipicio".

La situación el e resto de España, dice, es "más controlada". Aunque afirma que en la mitad "está aumentando la propagación del virus", si bien "en todas las comunidades en las que eso ha sucedido han tomado medidas que consiguieron reducir mucho la incidencia".

De lo que se trata es, sin embargo, de no tener que recurrir a los confinamientos. Solo así se podría evitar lo que el epidemiólogo ha denominado 'la política del yoyo': "No podemos estar confinados, luego relajados, luego confinados de nuevo...".

