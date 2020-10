Fernando García, portavoz de la Asociación Madrileña de Salud Pública y epidemiólogo, ha defendido en una entrevista en El Intermedio con Andrea Ropero que la situación de Madrid precisa de medidas "más estrictas" e incluso ha afirmado que el resto de España se encuentra en una situación algo mejor, pero tampoco positiva.

A falta de soluciones "milagrosas" y a meses "e incluso años" que una vacuna pueda reducir la incidencia de la pandemia, de lo que se trata es -afirma García- de no tener que recurrir a los confinamientos.

Solo así se podría evitar lo que el epidemiólogo ha denominado 'la política del yoyo': "No podemos estar confinados, luego relajados, luego confinados de nuevo...".

Y es que a juicio de García, "quedan bastantes meses que incluso pueden ser años" en los que tendremos que convivir con el COVID-19.

Además, insiste, "no sabemos cuánto dura la inmunidad": "Tampoco nos podemos hacer demasiadas ilusiones con la vacuna y soluciones milagrosas no las ha habido y me temo que no las va a haber. Tendremos que convivir con el virus un tiempo".

Otro momento destacado

Javier Padilla también denunció en El Intermedio el olvido al que está sometida la atención primaria en Madrid, donde trabaja como médico de familia: "Colapso no es solo cuando no cabe mas gente en los hospitales, también es cuando los centros de salud no tienen la capacidad".