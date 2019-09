Andrea Ropero sale a la calle para preguntar a los catalanes qué piensan de la independencia mientras se celebra el día de la Diada.

La periodista comienza entrevistando a una mujer que asegura que la independencia es innecesaria: "Aquí se ha vivido muy bien hasta hace seis años que se ha disparado, se ha adoctrinado a la gente".

Por el lado contrario, que "los españoles no nos tratan bien" es el testimonio de otra mujer que sí se declara independentista: "Los que han nacido en Cataluña casi todos quieren la independencia".

"Siento que mi país es España", asegura un hombre, que cree intolerable que "ellos" le digan "lo que tiene que pensar y sentir".

"No hay democracia en España", es el argumento de otra mujer, que asegura que es "un país corrupto". Además, a su juicio, "no hay nadie excluido en Cataluña": "Quién se excluye es porque quiere".

Aún así, la mayoría de los que se declaran no independentistas reconocen no celebrar la Diada: "La celebraría si fuese una cosa normal, pero como se ha politizado hace muchos años, no la celebro".

"El problema es del Estado español, que no reconoce la pluralidad de este país", reivindica otro hombre, que asegura que el principal error de los líderes independentistas fue "echarse atrás cuando se declaró la independencia".

A pesar de que algunos viandantes aseguran que el 155 no ha afectado, otros aseguran que "bastante": "Si no hablas en catalán te dan de lado. Amigos que tenía desde hace 50 años se han vuelto separatistas. ¿Cómo puede ser que cuando antes se decía que 'fuera las fronteras' ahora quieran poner una frontera en cada pueblo?".

Respecto al clima que se vive en Cataluña, un hombre asegura que "se vende en medios de comunicación españoles que esto es una división de la sociedad" y otra mujer reconocer que "hace unos años era horroroso": "Antes tenías que dar muchas explicaciones, tenías que decir, 'oye, yo no soy independentista'".

En otro momento del programa, Andrea Ropero se ha reunido con Joan Tardà y Joan Coscubiela para analizar la situación actual del independentismo, de los políticos que se encuentran presos y del día de la Diada.