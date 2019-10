¿Cómo es un día en el colegio para un niño que sufre bullying? Las agresiones físicas y verbales que pueden llevar a un niño al límite de sus posibilidades emocionales no siempre son realizadas por sus compañeros.

Para Iñaki Zubizarreta, exjugador de baloncesto en diversos equipos de la ACB, su infancia no sólo estuvo marcada por "el infierno" que le hacían vivir sus compañeros, sino también por la inacción de sus profesores.

"Tenía a la tutora en contra", ha reconocido el deportista, que ha asegurado que lejos de hacerle caso, la tutora participaba en su exclusión en el aula: "Me encasilló en el cliché de 'Jacobo, cuanto más alto más bobo' y cuando le hacías una pregunta en clase te respondía que ella no tenía tiempo para responder a un tonto que no te iba a entender".

Un lenguaje que se unía a humillaciones: "Te cogía el examen suspenso y te lo iba enseñando uno a uno por toda la clase humillándote delante de tus compañeros y diciendo 'mira este tonto, lo que ha hecho'".

Tampoco cuando una paliza le dejó en coma actuaron sus profesores: "Recibimos por parte del director del colegio y la profesora una invitación clara de que se fuera el tonto del colegio". Una situación a la que sólo pudo hacer frente gracias al apoyo incondicional de su familia y al baloncesto: "Me salvó la vida".