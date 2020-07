Durante el confinamiento por coronavirus, El Intermedio realizó su programa desde el sofá de sus casas. En uno de esos programas, Andrea Ropero entrevistó a Elena, celadora en un centro de salud de Alcorcón, en Madrid y una de esas personas necesarias que durante la pandemia se dejaron la piel cada día para que todos salgamos adelante.

Pero eso no impidió que fuera víctima de acoso por los vecinos de su bloque por trabajar en el sector sanitario. "Al salir de trabajar, vi que alguien había rociado mi puerta con algún spray, no sé si con lejía, que le ha quitado el barniz a la madera. Días antes había tenido un pequeño incidente con una vecina que le comento que al trabajar en un centro sanitario debía de desinfectar todo lo que tocase al llegar del trabajo", relató la afectada.

No quiso darle mayor importancia a la desagradable conversación, pero días después sucedió lo de la puerta: "Me quedé en shock". "El trabajo estos días esta siendo muy duros y mis circunstancias familiares también son difíciles. Estoy mas sensible, me siento más afectada por todo", detalló Elena.

Desgraciadamente, su caso no es el único. Una ginecóloga tuvo que sufrir cómo le escribían "rata contagiosa" en su vehículo personal. ¿Qué puede ser lo que lleve a una persona a comportarse así? Elena cree que "es el miedo que todos tenemos, pero algunas personas no lo saben gestionar". "Son día duros para todos. Es muy triste que haya personas que añadan aún más dureza", sentenció.