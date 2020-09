La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha tratado durante la entrevista la posible moción de censura que se plantea el PSOE contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el que está Ciudadanos. Arrimadas descarta que puedan apoyar a Gabilondo y afea a Sánchez que "se quejen de la irresponsabilidad de Vox por plantear una moción en plena pandemia mientras hacen lo mismo en Madrid".

Además, destaca que Ciudadanos gobierna en varias comunidades autónomas con el PP y en la capital de España y esa coalición está funcionando "muy bien" y "va a seguir".

Todo después de que el PSOE se haya mostrado dispuesto a presentar una moción si consigue los apoyos necesarios. Errejón, por su parte, tomará la iniciativa de la moción si no lo hacen los socialistas.

Por otra parte, y a sabiendas de que los 10 diputados de Ciudadanos pueden ser determinantes para que Pedro Sánchez consiga sacar adelante los Presupuestos, Arrimadas ha querido dejar claro en su entrevista en El Intermedio que, más allá de lo que se pacte, su partido no se va a sumar a ningún acuerdo en el que estén Bildu o los partidos independentistas catalanes.

"Pedro Sánchez tiene que elegir si en la foto final quiere aprobar los Presupuestos con Otegi, con Bildu y Rufián o lo quiere aprobar con nosotros", explica la líder de la formación naranja, que no ha querido especificar si su partido tiene líneas rojas en las medidas que se puedan plantear.

También ha respondido a Pedro Sánchez después de que este acusara a Ciudadanos de seguir permaneciendo en "la foto de Colón". Arrimadas aclara que su partido "siempre ha estado en el centro político y no donde la izquierda diga que estamos". Además, añade que su partido fue el "primero en ofrecerse para gestionar unos presupuestos de emergencia nacional" dispuesto a pactar a un lado y al otro.

En cuanto a sus exigencias, la intención de la formación naranja es que los Presupuestos sean "mucho más moderados de lo que serían si no estamos" porque opinan que Sánchez "no es consciente de a qué nos enfrentamos". Y por otra parte, aclara que espera que "no se aplique el paquete de Podemos de subida de impuestos".