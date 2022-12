Parece ser que el discurso que la alcaldesa ofreció para convencer que Madrid era la ciudad perfecta para realizar los juegos olímpicos, no acabó de convencer a los miembros del COI. Y no solo a ellos, tampoco tuvo éxito en Internet convirtiéndose su "relaxing cup of café con leche" en un aluvión de burlas y críticas. El Intermedio ha querido indagar en su inglés y ha descubierto que es su marido, José María Aznar, quien más le ha enseñado. Y es que Botella ha aprendido de su mejor maestro, el expresidente.