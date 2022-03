Algunos dirigentes del Partido Popular se rehúsan de valorar el acuerdo con Vox para gobernar en Castilla y León.

Por ejemplo, Esteban González Pons, al ser preguntado si sigue pensando que el partido liderado por Abascal es de extrema derecha, se ha mostrado algo ambiguo.

"Yo no me retracto salvo cuando me retracto. Y si no me he retractado, pues no debo aceptar que nadie me diga que me he retractado de nada. Si me tengo que retractar de algo, yo diré que me retracto. No creo que sea el día de entrar en valoraciones, cada cual se define a sí mismo con sus actos, sus amistades y sus posiciones en los grupos europeos". Así se ha manifestado en una comparecencia ante los medios.

