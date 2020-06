La polémica gestión de las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia no es lo único que ha gestionado la presidenta, Isabel Díaz Ayuso a lo largo de su carrera política.

Para hacer un repaso a sus "momentazos", Álvaro Caromona regresa a El Intermedio con un pegadizo rap.

La protagonista no es otra que Ayuso, "la mayor divinidad que ha conocido la ciudad de Madrid". Y el artista avisa: "San Isidro, tu momento ya pasó en la capital", Ayuso ha sido "bendecida por un ser supremo, José María Aznar".

Durante la canción se pueden escuchar frases pronunciadas por la política del PP, como "el aborto no es un derecho ni un delito, es un fracaso", "yo creo que el hombre por si mismo no es un ser violento porque el hombre también agrede al hombre", o "dios no me hizo perfecta y por eso no soy de Vox".

También, Carmona repasa los hitos de su carrera: "El perro más famoso era 'mis tetas' hasta que cogí el Twitter de Pecas", dice la canción, haciendo referencia a que Ayuso llevaba la cuenta de la red social del perro de Esperanza Aguirre.

Otros momentos que recuerda el rap es cuando "dio bocatas de calamares sin distanciamiento social" o el hecho de haber "fallado en Sanidad": "El fallo fue no privatizar, sin hospitales públicos todo iría mal pero no sería mi responsabilidad".

Además, enumera algunos de los "descubrimientos" de la política, como que "es sana la contaminación", que "con techos altos te curas mucho mejor" o que "genéticamente, los chilenos son como yo".

"En Madrid todo el mundo es bienvenido porque aquí se empadronan hasta los no nacidos. Soy un ejemplo de esperanza para la sociedad, no importa tu nivel político, moral o intelectual, si yo he logrado presidir la Comunidad, quiere decir que cualquiera lo puede lograr", dicen los versos finales del rap.

