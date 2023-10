"Siempre me he interesado por el tema del universo, miraba al cielo y hacía muchas preguntas a mi madre y cuando supe que había una carrera que respondía a la mayoría de ellas, fui a por ella", afirma Alba Moreno, una joven sevillana que hoy en día arrasa en Tik Tok con sus vídeos divulgativos sobre física.

Sin embargo, Alba asegura en esta entrevista con Thais Villas para la sección 'OK Boomer' que desarrollar su gran pasión y sus estudios no ha sido fácil debido a su apariencia: "Siempre he sentido que tenía que demostrar el doble que mis compañeros", explica en el vídeo sobre estas líneas donde también admite que eso "me enfada muchísimo".

Como muestra, recuerda una charla de un físico teórico especializado en agujeros negros a la que "fui superilusionada porque es el tema que más me gusta". No obstante, cuenta que, cuando llegó el turno de preguntas, el experto "intentó que no me diesen el micro". Cuando consiguió preguntar, afirma que este hombre "me hizo ver que mi pregunta era tonta y justo después preguntó un chico y le comentó reiteradas veces que era muy inteligente". "No me conocía de nada, simplemente me vio", sentencia.