El cómico Joaquín Reyes se metió en la piel de Pedro Sánchez en El Intermedio en una nueva versión de 'Zanguangos': "¿Mi mejor momento en el Gobierno?, cuando nombré a Màxim Huerta ministro, ¿esa broma fue buena, eh?, ¡os la creísteis todos, artistas!".

Sánchez también explicó la polémica en torno al error de protocolo que habría cometido en el besamanos de los reyes: "¡Le dije a Letizia que a mí no me echaba de la foto, que no era su suegra".

El cómico Joaquín Reyes también se metió en la piel de Pablo Casado Blanco, "el presidente del PP, exlíder de las nuevas generaciones y, sobre todo, la gran sorpresa del Partido Popular".

Joaquín Reyes encarnó también a Soraya Sáenz de Santamaría en el Zanguangos de El Intermedio. Bajo el lema de "soy el azote de la oposición", vemos a una Sáenz de Santamaría presumida y maternal con el entonces presidente de Gobierno, Mariano Rajoy.

Pero no solo a la exvisepresidenta de Gobierno, el humorista también se atrevió con Manuela Carmena."Ni un coche va a quedar en Madrid, se va a quedar el cielo limpio como una patena", dice la 'alcaldesa' de Madrid. Además, no tiene reparos en mostrar lo que lleva en su bolso ni en hacer una ruta en carril bici para 'limpiar' el cielo de la capital española.

Y siguiendo con la política, nos encontramos con el expresidente del Gobierno José María Aznar."Secesionismo, populismo, crisis económica... temblad enemigos de España porque... ¡acabaré con vosotros!", declara Joaquín Reyes metido en la piel de un Aznar que también aprovecha para abordar el problema de los pensionistas: "Es que tienen muy poco espíritu emprendedor".