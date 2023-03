Thais Villas visita un colegio para preguntar a los niños cómo ven eso de cumplir años. ¿Saben la edad que tienen sus padres? ¿Para ellos son mayores o viejos? Los pequeños explican que la diferencia entre una cosa y la otra es que "cuando eres mayor empiezas a trabajar y a pagar el alquiler y cuando eres viejo te jubilas".

También desvelan cuándo creen que se convertirán en jóvenes y qué pasará. En este sentido, Martín piensa que llegado ese momento "estás todo el rato en tu habitación y con el móvil". En el vídeo sobre estas líneas también hablan sobre cuándo sale la barba, las primeras canas, cuándo se cae el pelo e incluso se atreven a adivinar la edad de Thais Villas.

Además, explican cuándo será buen momento de independizarse. Por ejemplo, Alonso afirma que "mis padres me dicen 'a los 19 ya te vas de esta casa'", mientras Vera se muestra rotunda: "A los 25 yo me voy de casa, lo tengo clarísimo". Dylan, sin embargo, se emociona al confesar a Thais que "no quiero abandonarlos".