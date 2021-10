David Broncano es uno de los presentadores más conocidos del momento. Con dos premios Ondas, el director de 'La Resistencia' no deja de cosechar éxitos. Sin embargo, su camino empezó mucho antes, en 'Nuevos cómicos' de Paramount Comedy.

"No lo puedo ver, eso es infernal. No lo pongáis", ha suplicado David Broncano en una entrevista con Ana Pastor para Dónde estabas entonces. Una petición a la que el programa ha hecho caso omiso. En el vídeo principal de esta noticia puedes ver la primera aparición en un medio de Broncano, en 2007. "Era malísimo, no tenía personalidad escénica para nada. Parecía que estaba imitando", ha aseverado.