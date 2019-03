Pablo Pineda: "Había profesores que no querían que estuviera en el colegio por tener síndrome de Down"

En 1999 solo el 5% de las personas con síndrome de Down estaba trabajando, pero a pesar de todos los obstáculos, había gente que sí lo conseguía. En ese año Pablo Pineda se convirtió en el primer europeo con síndrome de down en conseguir un título universitario.

"Los años 90 fueron mi década, conseguí dos hitos en pocos años. Más que personal, fue un un momento social, por todo lo que representaba en aquella época. Fue un momento muy bueno porque empezaba a notar más visibilidad", asegura Pablo Pineda en esta entrevista con Ana Pastor.

Y es que en pocos años consiguió llegar al instituto, acceder a la universidad y graduarse en Magisterio. Pero no fue un camino fácil. Nos cuenta que cuando "muchos profesores" no le "querían" y votaron para que no entrara al centro para estudiar Secundaria. Sin embargo, asegura que les entiende: "Yo comprendo a la gente y sus razones. Años después uno de mis profesores me confesó que había votado para que no estuviera en el instituto".

Además, Ana Pastor le pregunta si alguna vez alguien le ha explicado que tenía síndrome de Down, algo de lo que se enteró "de una forma muy graciosa": "Yo tenía nueve años y un profesor me lo empezó a explicar y no entendía nada. Entonces, le pregunté si era tonto y él me dijo que no. La siguiente pregunta fue puedo si podía seguir estudiando y en el colegio, me dijo que sí, y ahí se acabó la conversación.

Pero la de escritor no es la única faceta de Pablo Pineda, también es actor. Cuando acabó Magisterio y comenzó a estudiar Psicopedagogía el mundo del cine llamó a su puerta. Le ofrecieron ser el protagonista de 'Yo también'. Un papel que aceptó "porque era un paso más para concienciar a la sociedad".

Para finalizar esta entrevista confiesa que todavía tiene un "gran reto" por cumplir: "Parece que por tener síndrome de Down somos asexuales. Tengo el gran reto de demostrarle a la sociedad que podemos enamorarnos y tenemos nuestras necesidades".